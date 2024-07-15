Украинский дрон сбросил боеприпас на машину с двумя россиянами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу два населенных пункта Белгородской области. В одном из них дрон сбросил боеприпас на машину с двумя россиянами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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