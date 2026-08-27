The Guardian: В Австралии суррогатная мать родила близнецов от разных отцов

В Квинсленде женщина родила близнецов, которые имеют разных биологических отцов: один ребенок появился в результате ЭКО и суррогатного соглашения, а второй был зачат естественным путем самой суррогатной матерью.
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