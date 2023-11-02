ScienceAlert: ученые грозят Земле экстремальными штормами

По словам ученых, сильнейший тропический циклон в Западном полушарии, получивший название ураган «Отис», который обрушился на тихоокеанское побережье Мексики и разрушил город Акапулько, может стать предвестником катастроф, которые ждут Землю в ближайшем будущем.