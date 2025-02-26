В Калининградской области морпехи-гранатомётчики Балтийского флота провели боевые стрельбы

В занятиях участвовало более 10 расчетов гранатометов. В ходе тренировки военнослужащие совершенствовали практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке.
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