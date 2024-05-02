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Саншес, покинувший «Макларен» после трех месяцев работы, возглавил технический штаб «Альпин»

Французский инженер Давид Саншес покинул «Макларен», где являлся одним из трех технических директоров, после трех месяцев работы.

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