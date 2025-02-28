В США сообщили об увольнении более 800 сотрудников NOAA

По меньшей мере 880 сотрудников были уволены из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США в результате действий администрации американского президента Дональда Трампа по сокращению размера федерального правительства.
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