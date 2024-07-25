Орел вошел в число регионов ЦФО, где отразили наибольшее количество DDos‑атак

Орел попал в аналитику DDos-атак, совершенных на российские предприятия в 2024 году. По сообщению ТАСС со ссылкой на исследование компании в сфере кибербезопасности МТС RED, в первом полугодии 2024 года было отражено 15 тысяч 900 DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков, что в 2,6 раза больше, чем за весь 2023 год.