Шеломенцев сам уволился с поста вице-мэра Барнаула, сообщили в мэрии

Трудовые отношения прекращены по инициативе работника Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев самостоятельно принял решение уйти с поста, сообщает "Толк".
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