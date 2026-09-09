«Интертат» яңа проект тәкъдим итә – татар супергерое Муса турында комикс

«Интертат» редакциясе татар супергерое Муса Җәлил турында татарча комикс әзерли. Бу фантастик тарихта шагыйрь язмышы антиутопия, мультигаләм һәм туган телне саклау темасы белән берләшә.
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