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Интертат

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«Интертат» яңа проект тәкъдим итә – татар супергерое Муса турында комикс

«Интертат» яңа проект тәкъдим итә – татар супергерое Муса турында комикс

«Интертат» редакциясе татар супергерое Муса Җәлил турында татарча комикс әзерли. Бу фантастик тарихта шагыйрь язмышы антиутопия, мультигаләм һәм туган телне саклау темасы белән берләшә.

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