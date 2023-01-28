ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 января 2023 года

Энергия дня двадцать восьмого января две тысячи двадцать третьего года. Код 890 =Безотказные крылья человеческого Духа: Жизнь, свобода, стремление к счастью = Важные люди - в мыслях, любимые - в сердце, дорогие - в молитвах; кому-то повезло трижды.