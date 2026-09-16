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"По грибы в Chanel". Ксения Собчак, Яна Рудковская, Оксана Самойлова и сын Дмитрия Нагиева подхватили тренд на "тихую охоту"

"По грибы в Chanel". Ксения Собчак, Яна Рудковская, Оксана Самойлова и сын Дмитрия Нагиева подхватили тренд на "тихую охоту"

Ксения Собчак, Яна Рудковская, Оксана Самойлова и старший сын Дмитрия Нагиева Кирилл подхватили тренд на "тихую охоту", оправившись в лес за грибами.

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