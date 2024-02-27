Водитель Kia Rio сбил 14-летнего подростка на Новобульварной

В Чите на улице Новобульварной водитель иномарки Kia Rio сбил ребёнка 2009 года рождения.Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ДТП случилось примерно в час дня, сообщили в Госавтоинспекции Забайкалья.