Водитель Kia Rio сбил 14-летнего подростка на Новобульварной

В Чите на улице Новобульварной водитель иномарки Kia Rio сбил ребёнка 2009 года рождения.Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ДТП случилось примерно в час дня, сообщили в Госавтоинспекции Забайкалья.
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