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FiNE NEWS

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Режим чрезвычайной ситуации ввели под Ростовом из-за схода 27 вагонов с рельсов

В Орловском районе Ростовской области 21 сентября введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на Северо-Кавказской железной дороге.

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