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ЭРДОГАН СНОВА ВТИРАЕТСЯ В ДОВЕРИЕ: СДЕЛКА С РОССИЕЙ ОКАЗАЛАСЬ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

ЭРДОГАН СНОВА ВТИРАЕТСЯ В ДОВЕРИЕ: СДЕЛКА С РОССИЕЙ ОКАЗАЛАСЬ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

ФОТО: PRESIDENT OF RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS Реджеп Тайип Эрдоган снова втирается в доверие к Владимиру Путину.

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Комментарии
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Александр Батт
Восток дело тонкое.
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17 час.
Александр Лесков
Ну не надо  только палку перегибать. Путин не  мальчик,  и,  конечно, понимает, что в политике нельзя доверять даже собственной  заднице. А тем  более  не изворотливому Султанчику османскому и его ангажированным СМИ. И не  доверие  это, а «якобы доверие».  Для обывателей забор из  слов. И что за этим высоким забором, Путин уже понял давно...
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Эдик не в курсе вообще того что происходит. Впрочем как и все из этой тусовке.
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11 час.

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