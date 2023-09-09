ЭРДОГАН СНОВА ВТИРАЕТСЯ В ДОВЕРИЕ: СДЕЛКА С РОССИЕЙ ОКАЗАЛАСЬ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Александр Лесков

Ну не надо только палку перегибать. Путин не мальчик, и, конечно, понимает, что в политике нельзя доверять даже собственной заднице. А тем более не изворотливому Султанчику османскому и его ангажированным СМИ. И не доверие это, а «якобы доверие». Для обывателей забор из слов. И что за этим высоким забором, Путин уже понял давно...