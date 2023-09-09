ФОТО: PRESIDENT OF RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS Реджеп Тайип Эрдоган снова втирается в доверие к Владимиру Путину.
ЭРДОГАН СНОВА ВТИРАЕТСЯ В ДОВЕРИЕ: СДЕЛКА С РОССИЕЙ ОКАЗАЛАСЬ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Комментарии
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Александр Батт
Восток дело тонкое.
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17 час.
Александр Лесков
Ну не надо только палку перегибать. Путин не мальчик, и, конечно, понимает, что в политике нельзя доверять даже собственной заднице. А тем более не изворотливому Султанчику османскому и его ангажированным СМИ. И не доверие это, а «якобы доверие». Для обывателей забор из слов. И что за этим высоким забором, Путин уже понял давно...
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Эдик не в курсе вообще того что происходит. Впрочем как и все из этой тусовке.
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11 час.
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