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Слюсарь: БПЛА атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, погиб матрос

Слюсарь: БПЛА атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, погиб матрос

В Таганрогском заливе атаке беспилотников подверглись четыре судна, в том числе танкер, перевозивший метанол, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале в субботу, 11 июля.

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