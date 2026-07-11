Слюсарь: БПЛА атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, погиб матрос

В Таганрогском заливе атаке беспилотников подверглись четыре судна, в том числе танкер, перевозивший метанол, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале в субботу, 11 июля.
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