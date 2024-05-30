«Готов пожать руку»: в Думе прокомментировали скандал с отвергнутой бойцами СВО гумпомощью от Ивлеевой

Депутат Госдумы Максим Иванов выступил в защиту скандально известного блогера Анастасии Ивлеевой. До этого сообщалось, что от предложенной ей помощи военным, которые находятся в зоне специальной военной операции, тем стоило отказаться.
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