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Новую схему мошенничества с продажей «льготных» лекарств заметили в Подмосковье

Новую схему мошенничества с продажей «льготных» лекарств заметили в Подмосковье

Злоумышленники обманывают пожилых людей, предлагая выгодно купить лекарства.Мошенники разработали новую схему обмана, предлагая пожилым людям приобрести «льготные» лекарства по заниженным ценам Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

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