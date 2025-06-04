"Я теперь россиянин, но мне этот паспорт не нужен": приезжий решил спалить и выкинуть паспорт после получения

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Комментарии
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Анна Зареченская
Полностью ОПГ(Объединенная партийная группировка) подвластна ОПГ-диаспорам. Затулин, Федоров, Матвейчев-оплот этой партии.
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10 мин.
Анна Зареченская
Наша президент,правительство, дума.
Ответить
10 мин.
Анна Зареченская
Сталин бы пристрелил, но увы!
Ответить
9 мин.
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