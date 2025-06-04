"Я теперь россиянин, но мне этот паспорт не нужен": приезжий решил спалить и выкинуть паспорт после получения

Avia.pro - СМИ В Обнинске Калужской области молодой иноземец из Таджикистана, недавно получивший российское гражданство, удивил местных жителей своим поведением.
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