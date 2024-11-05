CNN: политические посты Илона Маска в соцсети X набрали свыше 17 млрд просмотров

Количество просмотров политических постов американского предпринимателя Илона Маска в социальной сети X более чем в два раза превысило число просмотров всех других политических агитационных объявлений в США.
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