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Царьград

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Соглашение Израиля и ХАМАС: сто израильских заложников к освобождению

Соглашение Израиля и ХАМАС: сто израильских заложников к освобождению

Израиль и ХАМАС достигли перемирия на 42 дня с 19 января. В рамках соглашения планируется обмен палестинских заключенных на израильских заложников.

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