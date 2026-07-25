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Царьград

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Блогеры рыдают, Wildberries откупается подачками: почему гигант не хочет платить продавцам после атак

Блогеры рыдают, Wildberries откупается подачками: почему гигант не хочет платить продавцам после атак

Пока Wildberries рапортует о рекордных оборотах и наводит лоск в соцсетях, тысячи русских предпринимателей, работавших с этой платформой, в буквальном смысле остались на пепелище.

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