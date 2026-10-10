Как превратить старый ковролин и пластиковые бутылки в долговечную садовую дорожку

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько полезного материала мы ежедневно отправляем на свалку? После очередного ремонта у меня остался огромный кусок старого ковролина, который выглядел совершенно безнадежно, а в сарае скопилась целая гора пластиковых бутылок.