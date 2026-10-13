В Петербурге одобрили проект бюджета на 2027-2029 годы

Правительство Северной столицы во главе с губернатором Александром Бегловым одобрило проект бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В СПЧ прокомменти...
- Клетчатые пижамы ...
- Ч На Васильевском о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым