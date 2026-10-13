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В Петербурге одобрили проект бюджета на 2027-2029 годы

В Петербурге одобрили проект бюджета на 2027-2029 годы

Правительство Северной столицы во главе с губернатором Александром Бегловым одобрило проект бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

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