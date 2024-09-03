Экспресс-тест по географии, с которым справятся только 2 человека из 10: какая страна отмечена на карте?

Сложный тест для настоящих отличников фото: Midjorney/ParentsНадеемся, что первый учебный день вы пережили без потерь и когда ребенок вернулся из школы, все было при нем: и портфель, и сменка, и пенал, и честь (помните, что Гриневу говорил отец в «Капитанской дочке»?).