Волонтеры и полиция прекратили поиски пропавшей 14-летней школьницы в Новосибирске

ВА

Виктор Александров

Ало, гараж! Уже принят закон о защите русского языка, а тут «Волонтеры»! С буквой «е». А кто такой «ЛизаАлерт»? Хоть и в Конституции появились «волонтеры», но кто её читал! Мы до сих пор живём по Ленинским нормам, т.е. не учим и не применяем на практике логику Аристотеля. Гарант подписал закон о получении и лишении гражданства, но есть же статья 6, пункт 3, Конституции России! А это я уже к тому, что в России, хотя пока ещё не узаконено, правит царь, не над, а под которым находится Конституция. И это правильно. Это я к тому, что нас всех переформатируют. Однажды, в 2020 году, на телевидении была рассказана история появления в России рекламы с участием кота Бориса. Наши говорят: у нас не бывает котов Борисов. Бывает кот Васька. Надо рекламу переделать. А чукчи нерусские отвечают: - Ничего переделывать мы не будем. Мы вас будем переформатировать. И переформатируют! Это война империи подлости против русских в долгую. Если этому не противодействовать, то будет так, как с русскими на Украине и в Прибалтике, как на диком Западе. Сталин вернул в русский язык букву Ё, а недобитые большевики её снова отменили. Считаю необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.