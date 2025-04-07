Невеста Гуфа рассказала о последнем разговоре рэпера с Пашей Техником

Невеста российского рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Разият Салахова заявила, что тот пытался отговорить ушедшего из жизни рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) от употребления наркотиками.