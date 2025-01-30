Подполковник Квятковски: ВСУ отступают на всех участках, где вступают в бой ВСУ отступают на всех участках фронта, где проходят бои, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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