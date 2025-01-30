«На каждом участке»: в США заметили признаки «коллапса» в зоне СВО

Подполковник Квятковски: ВСУ отступают на всех участках, где вступают в бой ВСУ отступают на всех участках фронта, где проходят бои, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.