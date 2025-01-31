Суд США признал неконституционным запрет продажи оружия людям до 21 года

Апелляционный суд США рассмотрел новый федеральный закон, который запрещает продажу огнестрельного оружия людям, не достигшим возраста 21 года, и вынес решение, что соответствующий законопроект является неконституционным.
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