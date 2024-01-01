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Загитова о слове «безызбежно»: «Совместила «неизбежно» и «безысходность». Это слово есть в каком-то словаре – допустим, я взяла его оттуда»

Загитова произнесла это слово в студии перед матчем Лига Ставок Sochi Hockey Open-2023. «Имела в виду «неизбежно» и «безысходность».

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