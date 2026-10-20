Проблемы с передачей разведывательных данных со стороны Вашингтона привели к сбоям в системе оповещения на Украине, из-за чего сирены воздушной тревоги порой включаются всего за минуту до прилета, посетовал в телеграм-канале советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) .
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