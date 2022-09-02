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Полицейские и представители общественности поздравили воспитанников ЦВСНП УМВД России по Вологодской области с Днем знаний

Накануне, в День знаний сотрудники правоохранительных структур, органов власти и общественных формирований посетили Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Вологодской области.

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