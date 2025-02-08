ХК "Тамбов" начал выезд с поражения

Хоккейный клуб "Тамбов" провёл выездной матч в Казани. Соперником стала команда "Барс". Это одни из прямых конкурентов в борьбе за места в грядущем розыгрыше плей-офф, поэтому игра выдалась напряжённой и упорной.
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