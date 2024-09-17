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Гиперзвук и слухи: проект самолёта SR-72

Гиперзвук и слухи: проект самолёта SR-72

За рубежом вновь начали циркулировать слухи о гиперзвуковом самолёте SR-72. Теперь сообщается, что компания Lockheed Martin завершает его разработку и в ближайшем будущем якобы сможет начать лётные испытания.

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