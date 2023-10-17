Теплое молоко и лимузин: продюсер Сергей Лавров рассказал о том, что входило в райдер Аллы Пугачевой

Требования Примадонны были скромнее, чем у современных исполнителей.Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал о том, что входило в райдер Аллы Пугачевой, подчеркнув, что требования Примадонны были скромнее, чем у современных исполнителей.
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