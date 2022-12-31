Кинолог рассказала о связи между страхом фейерверков у собаки и ее породой

Наличие у собаки страха фейерверков и салюта может зависеть от породы животного. Об этом «Известиям» рассказала кинолог, зоопсихолог, специалист по коррекции поведения собак, руководитель учебно-дрессировочного центра «Собачье дело» Юлия Исламова.