Виралайф

221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitalich
    Ещё одна психическибольная, "а пипл хавает"Светлана Драган п...
  • вага карлито
    Никуда он не пропал просто  писаки забыли о нем вспомнить лишний раз!Публицист Шахназа...
  • Валентина стахова
    Зачем вы о них пишите. Забыть навсегда. У нас сейчас другие задачи, не до этих предателей. пусть живут и не возвращаю...Пугачева тоскует,...

Кинолог рассказала о связи между страхом фейерверков у собаки и ее породой

Кинолог рассказала о связи между страхом фейерверков у собаки и ее породой

Наличие у собаки страха фейерверков и салюта может зависеть от породы животного. Об этом «Известиям» рассказала кинолог, зоопсихолог, специалист по коррекции поведения собак, руководитель учебно-дрессировочного центра «Собачье дело» Юлия Исламова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх