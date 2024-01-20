Бастрыкин запросил доклад после нападения подростков на школьника в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту совершения группой подростков противоправных действий в отношении школьника в Челябинской области.
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