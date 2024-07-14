Число погибших при обстреле школы ООН в Нусейрате увеличилось

Число погибших при израильском обстреле школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в секторе Газа возросло до 15 человек, сообщается 14 июля в медиа-офисе правительства Газы.
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