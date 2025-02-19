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Операция в 2,5 часа: московские ветеринары спасли жизнь питомцу Луи

Операция в 2,5 часа: московские ветеринары спасли жизнь питомцу Луи

В Москве ветеринары успешно извлекли из желудка собаки Луи пластиковый пакет, проглоченный ранее. Операция с использованием эндоскопа в Тушинской ветклинике длилась 2,5 часа.

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