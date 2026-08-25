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«Краснодару» интересен вингер «Интернасьонала» Карбонеро. Сторону игроку устраивает предложенная зарплата

«Краснодар» интересуется вингером « Интернасьонала »  Хоаном Карбонеро . «Быки» уже связались с представителями футболиста и бразильского клуба и теперь думают о дальнейших шагах, сообщает Globo.

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