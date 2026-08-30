Дәүләт Советы суверенитет турында Декларация тарихына багышланган ролик күрсәтте

Татарстан Дәүләт Советы Республика көне уңаеннан «Бер экспонат тарихы» проектының чираттагы чыгарылышын әзерләде, ул 1990 елның 30 августында кабул ителгән дәүләт суверенитеты турында Декларациягә багышланган.
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