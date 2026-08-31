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Аргументы недели

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Юбилейный 400-й вагон «Балтиец» вышел на линию метро Петербурга

Юбилейный 400-й вагон «Балтиец» вышел на линию метро Петербурга

Новый 400-й вагон серии «Балтиец» вышел на линию метрополитена Санкт-Петербурга. Состав отправился в первый рейс со станции «Парнас».

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