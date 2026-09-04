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ИА Регнум

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ВАРМСУ представила практики вовлечения жителей в развитие муниципалитетов

ВАРМСУ представила практики вовлечения жителей в развитие муниципалитетов

На полях XI Восточного экономического форума федеральные эксперты, главы муниципалитетов и представители бизнеса 4 сентября обсудили развитие муниципалитетов в рамках проекта ВАРМСУ «Муниципальный диалог».

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