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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зениту» стоит искать нового тренера. Цикл Семака подходит к завершению. Команде нужно что-то новое». Камоцци о петербуржцах

«Я думаю, что летом «Зениту» стоит искать нового тренера. Цикл Семака подходит к своему завершению. Команде нужно что-то новое», — сказал экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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