«Метро»: Российский «Титаник»-mini

Отечественный фильм-катастрофа, в котором стихию побеждает любовь Обычным будним утром в тоннеле метрополитена на кольцевой линии образуется трещина в стене, через которую с увеличивающимся напором сочится вода из Москвы-реки.
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