Архитекторов и педагогов Тверской области приглашают на Международную выставку в Москве

Специалистов архитектурно-строительной отрасли и образовательной сферы Тверской области приглашают поучаствовать в VIII Международной выставке BUILD SCHOOL, которая пройдёт с 13 по 15 ноября 2024 года в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор».
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