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Царьград

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Иванова-Швец: Мамы в декрете пройдут бесплатную переподготовку

Иванова-Швец: Мамы в декрете пройдут бесплатную переподготовку

Людмила Иванова-Швец сообщила, что женщины в декретном отпуске могут пройти бесплатное обучение на удалённых курсах по веб-дизайну, копирайтингу и другим направлениям.

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