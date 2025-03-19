Пенсии и пособия выплачивались и в войну. Пусть для кого-то это и удивительно ﻿

Валерий ПОЛЕССКИЙ Для не очень информированных людей, особенно молодых, может показаться странным, даже абсурдным, если в числе таких источников Великой Победы будет названа социальная политика, проводившаяся в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии