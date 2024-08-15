Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Си Цзиньпин призвал волонтеров по охране окружающей среды продвигать дело сохранения воды

Пекин, 14 августа /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал волонтеров из сферы охраны окружающей среды побуждать больше людей сознательно защищать и экономить водные ресурсы, чтобы внести свой вклад в продвижение модернизации, характеризующейся гармоничным сосуществованием человека и природы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх