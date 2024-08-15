Си Цзиньпин призвал волонтеров по охране окружающей среды продвигать дело сохранения воды

Пекин, 14 августа /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал волонтеров из сферы охраны окружающей среды побуждать больше людей сознательно защищать и экономить водные ресурсы, чтобы внести свой вклад в продвижение модернизации, характеризующейся гармоничным сосуществованием человека и природы.