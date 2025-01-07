Филипп Киркоров рассказал о магических способностях своего отца

Филипп Киркоров открыл, что боль потери матери до сих пор сильна. Король российской музыки рассказал о необыкновенных талантах своего отца Бедроса, который, по его мнению, способен исцелять людей с помощью своих рук.
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