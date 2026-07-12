Планета размером с Юпитер пережила гибель своей звезды у белого карлика

Когда звёзда умирает, большинство близких к ней планет гибнет вместе с ней. Но газовый гигант WD 1856 b нашёл способ выжить — и теперь рассказывает нам о возможной судьбе Юпитера и Сатурна через 5 миллиардов лет.
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